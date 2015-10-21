Вильнюс, 21 октября, 2015, 14:08 — ИА Регнум. Литва необоснованно приравняла к геноциду уничтожение так называемых «лесных братьев» — лиц, которые до середины 50-х годов оказывали вооруженное сопротивление в Литве советской власти, объявил сегодня, 21 октября, Европейский суд по правам человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Васильевич Герасимов. Мать партизана. 1943

Большая коллегия суда объявила, что бывший офицер советской службы безопасности Витаутас Василяускас в Литве осужден на основе «правовых установок, которые не были действительными в 1953 году» ни во внутреннем, ни в международном праве, с нарушением Европейской конвенции о правах человека.

Литовские суды, отмечает литовское агентство BNS, признали Василяускаса виновным в геноциде и осудили его на 4 года, но из-за болезней и преклонного возраста освободили от наказания.

Василяускас осужден за то, что участвовал в депортации участника «лесных братьев», которых в Литве называют «партизанами», Йонаса Бурининкаса. Литовские суды аргументировали, что он работал в репрессивных структурах, которые стремились уничтожить «партизан», а участники движения сопротивления «были важны для сохранения литовской нации, так как они мешали советской власти проводить репрессии».

Но Страсбургский суд заявил, что ему не хватает «исторических и фактических данных о том, как литовские партизаны представляли литовскую нацию».

«Суд не был убежден в том, что Василяускас даже с помощью адвоката в 1953 году мог предусмотреть, что убийство литовских партизан могло приравняться к геноциду жителей Литвы или этнических литовцев», — утверждается в сообщении Европейского суда по правам человека.

По оценке суда, Литва нарушила установку Европейской конвенции о правах человека, что никто не может быть осужден за действия, которые согласно действовавшим во время их совершения государственным внутренним законам или международному праву не считались преступлениями.

Страсбургский суд велел выплатить Василяускасу 10 тысяч евро в качестве возмещения материального ущерба и 2,4 тысячи евро на покрытие судебных расходов.

Конституционный суд Литвы в прошлом году разъяснил, что литовские суды могут приравнять к геноциду осуществленные советское властью ссылки и репрессии во время «партизанской войны», если будет доказано, что целью этих преступлений было уничтожение значительной части литовской нации.

Заодно Конституционный суд подчеркнул, что за совершенные в советское время убийства на социальной или политической основе, если это не вызывало угрозу для литовской нации, нельзя наказывать, как за геноцид, но суды обязаны оценивать, не были ли это преступления против человечности.

В Литве геноцид определяется шире, чем в международном праве, отмечает литовское агентство BNS. Согласно международному праву, геноцидом считаются действия, цель которых — уничтожить какую-нибудь национальную, религиозную, расовую или этническую группу. В Уголовном кодексе Литвы к геноциду приравниваются действия и против социальной или политической группы.

По утверждению Конституционного суда, у Литвы есть право шире определять преступление геноцида, но эти установки не могут применяться задним числом.

Отметим, что так называемые «лесные братья» в Литве не оказывали реального сопротивления советским структурам или регулярной армии, предпочитая вести террор в сельской местности среди жителей, которые поддерживали советскую власть. Из-за чего в Литве «партизан» называют попросту бандформированиями. Впрочем, за высказывание такой точки зрения публично предусмотрено уголовное наказание «за отрицание советской агрессии».