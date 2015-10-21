Вашингтон, 21 октября, 2015, 11:22 — ИА Регнум. «Не так страшно: Вот почему Российские вооруженные силы — это бумажный тигр», с таким заголовком 20 октября публикует статью издание The National Interest.

knizhnyj-larek.ru Бумажный тигр

Автор публикации Дэйв Маджумдар делает краткий экскурс в историю положения российских Вооруженных сил во время двух контртеррористических операций в Чечне, утверждая, что с момента распада СССР Российская армия слабо укомплектована, плохо модернизирована и не соответствует задачам современности.

При этом автор признает быструю модернизацию отдельных частей — военно-воздушных сил и ракетных войск, однако на общем фоне эти изменения только демонстрируют дисбаланс, а до полной модернизации необходимо еще много времени, считает он. Особенно, уверен Маджумдар, показателем слабой боеспособности является «слабая мотивация» солдат-срочников. Кроме того, утверждается в публикации, реформы вооружённых сил продлятся «долгие годы» в связи с трудностями в экономике России, падением цен на нефть и влиянием санкций.

Маджумдар, который является редактором военного отдела The National Interest, заявляет, что Россия может вывести свои вооруженные силы на достаточно высокий уровень, но это не произойдёт раньше 2030 года.

«Конечно Москва будет продолжать модернизацию военных сил, но военная мощь русских, кроме ядерных сил, это иллюзия. Это бумажный тигр», — заключает автор.