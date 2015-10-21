Москва, 21 октября, 2015, 09:28 — ИА Регнум. Актер и режиссер Артем Михалков снял документальный фильм об отце. Его создание он приурочил к юбилею известного режиссера, всенародно любимого артиста и видного общественного деятеля Никиты Сергеевича Михалкова, который 21 октября отмечает свой 70-летний юбилей.

Цитата из к/ф «Жестокий романс». реж Эльдар Рязанов. 1984. СССР Никита Сергеевич Михалков в роли Сергея Сергеевича Паратова

Премьерный фильм, который так и называется «Никита Михалков», подготовила известный документалист Саида Медведева. Показ состоится на телеканале «Россия 1».

В фильме снимались семьи Михалковых и Кончаловских — съемки проводились в доме Никиты Сергеевича. Также в ленте присутствуют: Сергей Соловьев, Олег Меньшиков, Сергей Шакуров, Сергей Никоненко, Филипп Янковский, Александр Адабашьян, Алексей Петренко, Евгений Стеблов, Дмитрий Дюжев, Виктория Толстоганова, Дмитрий Дибров, Марк Рудинштейн, Владимир Меньшов, Диляра Тасбулатова, Виктор Матизен.