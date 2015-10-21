Москва, 21 октября, 2015, 09:18 — ИА Регнум. Специалисты предрекают суровую зиму и начало 60-летнего холодного цикла, сообщил академик Владимир Мельников — председатель президиума тюменского научного сообщества СО РАН.

photo.bigbo.ru Корабль, скованый льдом

«Наши наблюдения о цикличности климата подтверждают факт того, что на Земле идут не только процессы глобального потепления, но и похолодания», — передают «Вести» слова эксперта.

«Эти циклы разной периодичности. Они накладываются друг на друга и вызывают колебания погоды. Эти наложения и приводят к броскам температуры вверх и вниз», — добавил он.

Первые зимние «ласточки» уже отмечены на Ямале, где в октябре столбики термометров опускались до — 18 °C.

В целом для европейской России зима будет более прохладной, чем предыдущая: «будут периоды длительного похолодания и периоды оттепели».

Более суровую зиму предрекали и в 2014 г. Тогда уральские реки замерзли раньше срока впервые за 20 лет. Впервые за 40 лет замерзли главные куранты Магнитогорска. Затем на смену морозам пришли аномальные оттепели.