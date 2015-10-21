Москва, 21 октября, 2015, 09:14 — ИА Регнум. Аналитик компании EXNESS Сергей Кочергин полагает, что курс доллара ниже 40 рублей не является утопией. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM.

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«При стоимости нефти марки BRENT в 80 долларов за баррель курс доллара действительно может снизиться до 39,5 рубля. Подобные оценки напрямую вытекают из параметров бюджета 2016 года, который рассчитан, исходя из стоимости барреля в 50 долларов и курса доллара 63,3 рубля (то есть рублевая стоимость барреля должна быть 3165 рублей)», — пояснил Кочергин.

По его словам, рубль, как и валюты других стран экспортеров нефти, может существенно укрепиться к доллару уже в ближайшее время.

Он также обратил внимание, что в последнее время внешние факторы для рубля стали нейтрально-позитивными.

Добавим, на 21 октября официальный курс доллара установлен на уровне 62,1620 рубля. С конца августа доллар подешевел на 8 рублей.