Оттава, 21 октября, 2015, 08:54 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Канады намерены прекратить наносить удары по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке. Об этом 20 октября заявил лидер Либеральной партии и временно исполняющий обязанности премьер-министра страны Джастин Трюдо на своей пресс-конференции.

ru.rfi.fr Временно исполняющий обязанности премьер-министра Канады Джастин Трюдо

Лидер Либеральной партии рассказал, что уже обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой.

«Я подтвердил, что мы по-прежнему будем играть свою роль в борьбе с ИГ, — сообщил политик. — Но (Обама) понимает, что я уже ранее сделал заявления о завершении военной миссии», передает CBS.

В то же время Джастин Трюдо не назвал срока вывода самолетов ВВС Канады с Ближнего Востока.

Напомним, Канада с октября 2014 г. принимает участие в международной коалиции по борьбе с боевиками «Исламского государства». Для этой цели правительство Стивена Харпера направило на Ближний Восток 6 истребителей F-18, 2 самолета-разведчика CP-140 Aurora и самолет-заправщик Airbus СС-150 Polaris.