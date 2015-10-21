Стокгольм, 21 октября, 2015, 07:31 — ИА Регнум. Принудительную депортацию из Швеции лиц, получивших отказ в убежище или праве на жительство, легче осуществить в такие страны, как Россия и Косово, с которыми у Евросоюза есть соответствующие договоры. Об этом сегодня, 20 октября, со ссылкой на полицию королевства сообщает национальный транслятор «Радио Швеции».

dn.se Беженцы в Швеции

Полицейский отчет, представленный правительству, свидетельствует: в 27% случаев принудительную депортацию не удается произвести из-за отказа принимающих стран.

Сомали и Эритрея — самые сложные для принудительной высылки страны, депортировать человека туда практически невозможно, отмечает «Радио Швеции». В этом году не было зафиксировано ни одного положительного случая. За этими африканскими странами далее следуют Афганистан, Иран и Ирак. Довольно сложными для осуществления депортации остаются Ливан, Ливия и Марокко.

По мнению полицейских, занимающихся выдворением нежелательных граждан с территории страны, решение о депортации требует больших дипломатических усилий.

По данным полиции, в Россию из Швеции в нынешнем году были депортированы 18 человек. В Косово — 94.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам интеграции Морган Йоханссон призвал полицейских активизировать работу по выдворению тех просителей убежища, которым было отказано в регистрации, чтобы освободить места для вновь прибывающих, а также пресечь нелегальную занятость. По итогам 2014 года около 20 тысяч человек, таким образом, обязаны были покинуть территорию королевства, добровольно это сделали около 40%, в остальных случаях «помогать» нелегалам приходится полиции.

Напомним также, что североевропейские страны, имеющие границу с Россией — Финляндия и Норвегия — ранее констатировали рост потока беженцев с востока. Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Андерс Ануннсен в середине октября заявил, что сирийцы, прибывшие на Скандинавский полуостров из России, бегут не от войны, нужды или голода, а в поисках лучшей жизни, поэтому они подлежат высылке обратно в Россию. Министр призвал задействовать юридические механизмы, которые позволяют осуществить возврат людей. Этот вопрос в телефонном разговоре затронули главы МИД Норвегии и России Берге Бренде и Сергей Лавров.

Расположенная между Россией и Швецией Финляндия также отмечает, что число случаев незаконного въезда в страну через внешние границы ЕС увеличилось на 67%. В этом случае большинство нелегальных приезжих попадают в страну авиарейсами из Турции и России. Пограничная охрана Финляндии фиксирует также увеличение случаев пересечения сухопутной границы. По словам финских пограничников, сотрудничество с российской стороной «остается хорошим».