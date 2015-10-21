Пекин, 21 октября, 2015, 07:27 — ИА Регнум. Страны ЕС могут стать зависимыми от российских энергоресурсов, т.к. участие России в военной операции на территории Сирии поднимет цены на нефть. Интересы США и Европы в сирийском вопросе не совпадают. Такое мнение высказал политолог из Китая Ту Чжимин, пишет China Radio International.

photodom.com Корабли в море

В своей статье Ту Чжимин отметил три положительных фактора для России, участвующей в военной операции в Сирии. Первый — это экономическая выгода в случае освобождения территории Сирии от террористов ИГ. Военная операция России в Сирии может способствовать росту российской экономики за счёт повышения цен на чёрное золото.

Второй фактор — приостановка западной «демократизации» Ближнего Востока. Победа президента Сирии Башара Асада над террористами при участии России ослабит позиции прозападной оппозиции.

Третий — падение интереса к украинскому вопросу со стороны стран ЕС, ослабление консолидации Европы и США против России, поводом для которой послужила война на Украине. Прежде всего Европа занята проблемой миграционного кризиса, вызванного терроризмом ИГ.

Итогом анализа является вывод о расхождении интересов ЕС и США, выгодном для России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Ближнего Востока устали от «говорильни» про демократизацию и борьбу за права народов. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

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