Симферополь, 20 октября, 2015, 18:56 — ИА Регнум. Керченский городской суд Республики Крым признал бывшего керченского голову Олега Осадчего виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следкома Крыма.

novoteka.ru Бывшийи керченский голова Олег Осадчий.

«Следствием и судом установлено, что в период с марта по июнь 2014 года обвиняемый незаконно изменил установленные договором аренды земли границы земельного участка, предоставив в пользование своей родственницы земельный участок площадью 58,5 кв.м., находящийся в муниципальной собственности», — уточнили в ведомстве.

По данным СК, в результате действий Осадчего администрация Керчи была лишена права свободного и беспрепятственного пользования и распоряжения земельным участком рыночной стоимостью более 245 тысяч рублей. Кроме того, ПАО «ДТЭК Крымэнерго» было лишено ранее предоставленного права ограниченного землепользования этим земельным участком для проезда и обслуживания трансформаторной подстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 бывшего мэра Керчи Олега Осадчего, руководившего городом 16 лет, задержали по уголовному делу о превышении служебных полномочий. Его подозревали в махинациях с землёй. Речь шла о земельном участке в центре города в районе стадиона им. 50-летия Октября. Тогда на этом участке располагалась станция техобслуживания, принадлежащая сыну Олега Осадчего. Олег Осадчий занимал должность мэра Керчи с 1998 года до 20 июня 2014.