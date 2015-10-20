Дамаск, 20 октября, 2015, 18:06 — ИА Регнум. Трое российских граждан погибли в Сирийской Арабской Республике недалеко от Дамаска. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает Reuters со ссылкой на некий источник.

latimes.com Сирия — линия фронта.

Сообщается, что российские граждане якобы воевали на стороне правительственных сил, верных законному президенту САР Башару Асаду.

По данным агентства, российские граждане находились на линии фронта в провинции Латакия.

Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет. Российское военное ведомство также ничего не сообщало по этому поводу.