Москва, 20 октября, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Предложенные России $300 млрд со стороны Саудовской Аравии за отказ от поддержки правительственных войск Сирии и президента Сирии Башара Асада — это газетная утра. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

bakililar.az Утка

«Это не так. Это газетная «утка», — сказал он.

Ранее иранская газета Ettelaat прокомментировала переговоры Путина и принца Мохаммеда бен Салмана в Сочи, сообщив о предложении со стороны саудитов для России — отказаться поддерживать Башара Асада в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин принял в Сочи министра обороны Саудовской Аравии принца Мохаммеда бен Салмана. В Сочи принц прибыл в связи с проведением российского этапа гонок «Формулы-1». Альянс России с Ираном на сирийском направлении не является принципиальным препятствием для саудовских отношений с Сирией.

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