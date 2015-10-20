В Узбекистане перестали работать WhatsApp, Viber и Skype
Ташкент, 20 октября, 2015, 14:35 — ИА Регнум. Активность экстремистов по вербовке последователей через интернет стремительно возрастает, только в октябре этого года в двух регионах Узбекистана выявлены факты пропаганды идей религиозного экстремизма через всемирную паутину, заявил журналистам представитель генеральной прокуратуры Узбекистана Азамжон Халилов.
«Приложение WhatsApp часто используется экстремистами для вербовки, так как 98% из 10,2 миллионов интернет-пользователей республики пользуются мобильным интернетом со смартфона», сказал Халилов.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, на фоне этого заявления в Узбекистане перестали нормально функционировать мессенджеры WhatsApp, Viber и Skype. В частности, если пользователи WhatsApp и Viber пытаются дозвониться за рубеж, то отчетливо можно услышать только первое слово, после чего идут постоянные помехи. Также пользователи не могут использовать и Skype, при входе в который появляется окошко «невозможно отобразить страницу».