Руководство МВД Киргизии планирует объединить ППС и ДПС в Патрульную службу
Бишкек, 20 октября, 2015, 12:51 — ИА Регнум. В Киргизии будет создана патрульная служба, которая совместит выполнение функций Дорожно-патрульной и Патрульно-постовой служб. Об этом заявил министр внутренних дел республики Мелис Турганбаев, передает радио «Азаттык» (киргизский филиал американского радио «Свобода»).
Глава МВД отметил, что на реализацию проекта по созданию «универсального патруля» необходимо не менее $6 млн (413 млн рублей). По его словам, основным отличительным признаком патрулей должны стать многофункциональность и оперативность, которых предполагается достигнуть за счет использования инновационных технологий.
Мелис Турганбаев также заострил внимание на том факте, что объединение ДПС и ППС — это требование времени, и подчеркнул, что «ДПС уже изжила себя и потеряла эффективность», пишет ИА «24.kg».
«Сейчас мы предлагаем создать в Бишкеке около 100 экипажей, в каждом из них будут один сотрудник ГАИ и два сотрудника службы — автоматчика. Сейчас в городе работает уже 60 таких экипажей. Они показывают хорошие результаты, ведь они следят не только за дорожными происшествиями, но и за другими преступлениями. Благодаря такой методике по горячим следам задержали пятерых сбежавших осужденных», — пояснил он.
ИА REGNUM напоминает, что 12 октября 2015 года из следственного изолятора № 50 в селе Нижний Норус Чуйской области Киргизии сбежали 9 особо опасных преступников, осужденных за терроризм и религиозный экстремизм. В ходе побега заключенные убили четырех охранников. Правоохранительные органы задержали пятерых беглецов и еще двоих ликвидировали. Госкомитет нацбезопасности республики пообещал вознаграждение за актуальную и достоверную информацию о сбежавших террористах, МВД Киргизии также сообщило о готовности выплатить денежную награду за помощь в поимке этих преступников.