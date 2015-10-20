Бишкек, 20 октября, 2015, 12:51 — ИА Регнум. В Киргизии будет создана патрульная служба, которая совместит выполнение функций Дорожно-патрульной и Патрульно-постовой служб. Об этом заявил министр внутренних дел республики Мелис Турганбаев, передает радио «Азаттык» (киргизский филиал американского радио «Свобода»).

Цитата из м/ф Дядя Степа — милиционер. Реж. Аксенчук Иван. 1964

Глава МВД отметил, что на реализацию проекта по созданию «универсального патруля» необходимо не менее $6 млн (413 млн рублей). По его словам, основным отличительным признаком патрулей должны стать многофункциональность и оперативность, которых предполагается достигнуть за счет использования инновационных технологий.

Мелис Турганбаев также заострил внимание на том факте, что объединение ДПС и ППС — это требование времени, и подчеркнул, что «ДПС уже изжила себя и потеряла эффективность», пишет ИА «24.kg».

«Сейчас мы предлагаем создать в Бишкеке около 100 экипажей, в каждом из них будут один сотрудник ГАИ и два сотрудника службы — автоматчика. Сейчас в городе работает уже 60 таких экипажей. Они показывают хорошие результаты, ведь они следят не только за дорожными происшествиями, но и за другими преступлениями. Благодаря такой методике по горячим следам задержали пятерых сбежавших осужденных», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что 12 октября 2015 года из следственного изолятора № 50 в селе Нижний Норус Чуйской области Киргизии сбежали 9 особо опасных преступников, осужденных за терроризм и религиозный экстремизм. В ходе побега заключенные убили четырех охранников. Правоохранительные органы задержали пятерых беглецов и еще двоих ликвидировали. Госкомитет нацбезопасности республики пообещал вознаграждение за актуальную и достоверную информацию о сбежавших террористах, МВД Киргизии также сообщило о готовности выплатить денежную награду за помощь в поимке этих преступников.