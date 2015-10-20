Москва, 20 октября, 2015, 11:25 — ИА Регнум. Ежегодный переход на летнее время не скажется на здоровье россиян, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

presentario.ru Часы.

«На самом деле перевод (часов) на час в одну сторону или другую не сказывается практически на здоровье людей… На наш взгляд, это в большей степени обсуждения», — сказала Скворцова.

Депутаты Калининградской думы планируют внести в Госдуму законопроект о возврате ежегодного перехода на зимнее и летнее время для «рационального использования светлого времени суток», пишут «Известия».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый зампред Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») заявил, что нет никаких оснований для возврата на ежегодный переход с летнего времени на зимнее и обратно.