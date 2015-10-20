Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2015, 11:14 — ИА Регнум. Один из лидеров ХАМАС Хасан Юсеф, который обвиняется в подстрекательстве к терроризму, арестован на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила сегодня, 20 октября, пресс-служба Армии обороны Израиля.

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«Минувшей ночью силы Армии обороны Израиля совместно с Общей службой безопасности (контрразведка ШАБАК) арестовали Хасана Юсефа, лидера ХАМАС, в Бетунии, к юго-западу от Рамаллаха, — говорится в сообщении. — Юсеф активно подстрекал и провоцировал терроризм, публично поощрял и восхвалял нападения на израильтян», пишет Russian.rt.com.

Задержанного лидера ХАМАС сразу после ареста отвели на допрос.

Отметим, что Хасан Юсеф считается не только политическим лидером, но и одним из основателей исламистского движения.

ХАМАС — палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая с 2007 года в секторе Газа.