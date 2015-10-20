Калининград, 20 октября, 2015, 07:35 — ИА Регнум. Депутаты Калининградской думы предлагают вернуть в России отменённый переход на летнее и зимнее время путём внесения поправок в ФЗ «Об исчислении времени». В законопроекте переход на летнее время предлагается осуществить 13 марта 2016 года, пишут «Известия».

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Уточняется, что законопроект также предполагает введение в России новой, 12-й часовой зоны для Чукотского автономного округа. Разница по московскому времени будет составлять 10 часов, сейчас — 9 часов.

Напомним, что переход на «летнее время» — это сдвиг на один час вперёд. Введён во многих странах для экономии электроэнергии.

В России летнее время начали вводить в 1917 году. Перевод часов на летнее время и обратно происходил в 1918—1922 годы и с 1981 по 2011 год.

С 2011 года на территории России установили летнее время как постоянное.

1 июля 2014 Госдума РФ приняла закон о внесении изменений в действующий закон «Об исчислении времени», согласно которому летнее время было отменено.

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