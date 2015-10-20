Стамбул, Турция, 20 октября, 2015, 04:56 — ИА Регнум. В Стамбуле в ходе антитеррористического рейда в связи с терактом в Анкаре полиция ликвидировала учебный центр террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), в котором из десятков детей из Узбекистана и Таджикистана готовили боевиков, сообщает газета Hurriyet.

astrolabetv.com Полиция Турции.

По данным издания, в районе Пендик, где располагалась школа, задержаны 53 гражданина Узбекистана и Таджикистана. Сотрудники правоохранительных органов проверили 13 мест в Пендике и пять адресов в соседнем районе.

Среди задержанных иностранцев, готовившихся отправиться в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГ, оказалось 24 подростка возрастом до 18 лет. В учебном центре их обучали радикальному исламу и правилам жизни в ИГ, также проводились тренировочные сборы.

29 взрослых задержанных были доставлены в антитеррористическое бюро, подростки направлены в полицейский отдел по делам несовершеннолетних.