Порт-о-Пренс, 19 октября, 2015, 21:12 — ИА Регнум. 25 октября на Гаити состоится второй тур парламентских выборов. Кроме этого, гаитяне будут избирать президента страны. В ходе первого тура были избраны только восемь депутатов и два сенатора из 139. Рекордно низкой была явка: менее 18% избирателей. За неделю до дня голосования население все чаще выражает обеспокоенность уровнем общественной безопасности и опасается, что выборы могут омрачиться массовыми беспорядками и актами насилия. Все это происходит несмотря на меры, предпринимаемые Миссией ООН в Гаити и Национальной полицией страны. Только в минувшую пятницу, 16 октября, при столкновении между силами безопасности и полицией в столице страны были убиты 4 человека и 140 арестованы, сообщает Prensa Latina.

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Пострадали и стражи порядка. Накануне были убиты восемь полицейских. После чего на акцию протеста вышли представители Национальной полиции, требуя справедливого возмездия для преступников, комментирует La Radio del Sur.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале октября в Гаити прибыл с официальным визитом Госсекретарь США Джон Керри, по личному приглашению президента Мишеля Мартинелли. Цель поездки Джона Керри — изучение предвыборной ситуации и политические консультации и разработка рекомендаций по снятию напряженности в стране и преодолению поляризации общества, комментирует Voice of America. Однако, многие гаитяне уверены, что именно США и есть виновники политического кризиса на Гаити.

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