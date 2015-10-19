Дамаск, 19 октября, 2015, 14:47 — ИА Регнум. Террористы ИГ массово покидают позиции в районе Дамаска под воздействием авиаударов со стороны ВКС РФ, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Точечное применение российской боевой авиации в провинции Дамаск привело к принципиальному изменению оперативной обстановки в данном районе. Боевики группировки ИГИЛ, испытывающие острый недостаток в боеприпасах, массово покидают занимаемые позиции», — сказал Конашенков.

Уточняется, что террористы, покидая позиции, уходят в направлении местности Мардж-Султан. Оставление позиций происходит в массовом порядке: несколько отрядов приблизительно по 100 человек в каждом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВКС РФ за сутки выполнили 39 боевых вылетов в Сирийской Арабской Республике, во время которых нанесли 60 ударов по 51 объекту террористических группировок в несколько провинциях САР.

В результате авиаударов были уничтожены четыре командных пункта террористов, два бункера, шесть складов, 32 полевых лагеря, минометная батарея и шесть опорных пунктов боевиков.

Все самолеты ВКС РФ благополучно вернулись на авиабазу «Хмеймим», подчеркнул Конашенков.

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