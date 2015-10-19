Таллин, 19 октября, 2015, 14:32 — ИА Регнум. Настигший сельское хозяйство Эстонии кризис достиг наивысшей точки, когда секторам молочного производства и свиноводства грозит истребление, а Эстония может лишиться исторической отрасли национальной экономики. Об этом сегодня, 19 октября, сообщило эстонское Raadio4 со ссылкой на итоги прошедшего в Пайде (центральная Эстония) Четвёртого съезда Союза крестьян Эстонии и текст принятой на нем резолюции.

maxtrip.ru Корова

Для сохранения непрерывности деятельности предприятий данных отраслей сельского хозяйства съезд предложил внести в бюджет 2016 года 21 млн евро на поддержку переживающей острый кризис отрасли. Эти средства должны пойти на пособия «переходного периода» и на погашение взятых кредитов.

Добавлено, что уже до конца 2015 года наиболее нуждающиеся хозяйства Эстонии должны получить в срочном порядке государственную финансовую помощь, в противном случае речь пойдет не о ликвидации отдельных свиноферм или молочных ферм, а целых отраслей национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, еще в мае эстонские фермеры били тревогу: если в ближайшие месяцы ничего не изменится (в вопросах поддержки фермерских хозяйств Эстонии, пострадавших от войны санкций с Россией), то работу прекратит каждое десятое молочное производство в эстонской провинции. К проблемам из-за санкционных войн добавилась и летняя эпидемия африканской свиной чумы, поразившая десятки свинохозяйств страны и приведшая к ликвидации более 10 тысяч свиней (более 1000 тонн веса), использование мяса которых было запрещено.

Подробности: К июлю провинцию Эстонии ждет социальная катастрофа из-за войны санкций с Россией