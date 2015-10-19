Вильнюс, 19 октября, 2015, 14:05 — ИА Регнум. Принимая предложение США «о перезагрузке», президент России Владимир Путин превратил его в «клин», который может стать началом конца всего НАТО, пишет сегодня, 19 октября, американский журнал Washington Examiner. «После того, как в марте 2014 года Россия аннексировала Крым, Кремль увеличил давление на НАТО», — пишет издание. По мнению автора статьи «Начало конца НАТО?» Чарльза Хоскинсона, в особенности это касается стран Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии. Несмотря на то, что НАТО нашло способы успокоить эти страны, «гамбит Путина» работает, отмечает Washington Examiner.

zbroya.info Владимир Путин

«Я думаю, что это, возможно, начало конца Организации Североатлантического договора. Я думаю, что это серьезно. Мы просто не можем сидеть сложа руки и ждать, когда это случится», — цитирует журнал слова бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе, в 2009—2010 годах советника Белого дома по национальной безопасности, отставного генерала морской пехоты Джеймса Джонса.

Россия уже строит «стальную дугу» от Прибалтики до Черного моря, российские ВМФ и ВКС увеличили «тестирование защиты НАТО» у границ альянса, утверждает командующий силами ВМС США в Европе и глава Объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал Марк Фергюсон. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает членов альянса от пренебрежения в наращивании вооружения. По его словам, которые цитирует Washington Examiner, настало время инвестировать в защиту.

Однако главную угрозу раскола НАТО Washington Examiner видит в «психологической войне», которую Россия якобы уже ведет против НАТО. Издание подчёркивает, что НАТО не нашло эффективного способа борьбы с глобальными медиакомпаниями, которые «проталкивают точку зрения Кремля». Результат, уверено издание, наглядно демонстрируют опросы общественного мнения в Германии, Франции и Италии, где большинство жителей считают, что НАТО не должно защищать одного из своих членов в случае нападения на него России. Это является угрозой коллективной безопасности, на которой построено всё НАТО. «Это великий вызов нашего времени, и у нас нет на него эффективного ответа», — заключает публикацию бывший чиновник Госдепартамента США, а в настоящее время сотрудник Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители Литвы, Латвии и Эстонии регулярно просят США и НАТО разместить в регионе постоянные вооруженные силы. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте ранее объявила, что «Россия — уже напала на Литву». Правда, пока начата «информационная война». В Литве, в связи «с угрозой нападения России» возвращён армейский призыв. В Латвии в настоящий момент идут дискуссии на эту же тему. Все три страны Прибалтики наращивают оборонные бюджеты. Только Эстония выделяет на оборону не менее 2% от ВВП, как этого требует НАТО. Литва собирается достигнуть этого показателя до 2018−2020 года. Во всех трёх странах Прибалтики развёрнуты командные пункты НАТО, также работают специальные «центры компетенции НАТО». В Эстонии — по борьбе с кибертерроризмом, в Литве — по энергетической безопасности, в Латвии — по борьбе с информационными угрозами. В свою очередь власти Швеции и Финляндии, также наращивая оборонный бюджет, рассуждают о вхождении в НАТО.