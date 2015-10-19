Москва, 19 октября, 2015, 11:30 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) дала своё разрешение на ввоз в Россию некоторых продуктов из Швейцарии, в числе которых есть мясные продукты и сыры, говорится в сообщении ведомства.

desktopwallpapers.ru Сыр.

Уточняется, что продукты смогут экспортировать в Россию восемь предприятий Швейцарии. Такое решение принято по итогам инспекции, которая была проведена совместно российскими и швейцарскими специалистами.

«По результатам совместной инспекции, проведенной в период с 8 по 19 февраля 2015 года Россельхознадзором и Федеральным ведомством по ветеринарии и продовольственной безопасности Швейцарии, 8 из 13 проинспектированных швейцарских предприятий получили право поставок в Российскую Федерацию продукции животного происхождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ноябре будут проведены переговоры ещё по пяти компаниям — поставщикам сыра и мясопродуктов.

Напомним, в августе 2014 года Россия в ответ на санкции западных стран ввела эмбарго на поставку пищевых продуктов из государств, придерживающихся политики санкций в отношении РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор после многочисленных проверок установил, что почти 80% сыра в Российской Федерации является фальсифицированной продукцией.

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