Луганск, 19 октября, 2015, 09:56 — ИА Регнум. Вечером 17 октября груз гуманитарной помощи из Евросоюза жителям Донбасса благополучно доставлен и разгружен в таможенном пункте «Изварино» Луганской Народной Республики.

dvoye-detey.ru Коляска для двойняшек.

Об этом ИА REGNUM сегодня, 19 октября, сообщили в эстонском НКО «Добросветъ», выступавшем организатором сбора и отправки груза из Таллина. Данный груз, отправленный автотранспортом, уже восьмой с сентября 2014 года. Общий вес гуманитарной помощи составил 15 тонн: это продовольствие, одежда, обувь, средства по уходу за больными, в том числе долгожданная коляска для двойняшек.

В сборе, доставке и транспортировке груза гуманитарной помощи из Евросоюза в Донбасс участвовали российская организация «Ночные Волки», немецкий фонд «Азорикс», французский благотворительный фонд «Медико Социальная Помощь России — МСПР», Русский культурный центр «Калинка» из Великобритании и другие.

В сборе, сортировке, загрузке и отправке гумпомощи участвовали общественные организации и граждане Эстонии, Германии, Франции, Великобритании, Чехии и Словакии.