Москва, 19 октября, 2015, 05:58 — ИА Регнум. IT-компания Parallels пообещала российским пользователям электронный суверенитет. Новый проект, на реализацию которого потребуется более 1 миллиарда рублей, получил название «Русплатформа». Разработчики предлагают создать в России собственную облачную платформу, способную конкурировать с Microsoft Azure и Amazon Cloud, однако эксперты считают, что за этим кроется желание компании придать своей продукции российский статус. Подробности публикует газета «КомменрсантЪ».

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна (фрагмент). 1512.

В ядро «Росплатформы» войдут продукты Parallels Cloud Server, Parallels Automation и виртуальные рабочие столы. Специалисты компании считают, что ситуация с иностранным программным обеспечением на отечественном рынке «становится недопустимым риском», так как на долю иностранных, в первую очередь американских, программ приходится более 75%.

Между тем президент фонда информационной демократии Илья Массух, считает, что «облачные сервисы не критичны в плане импортозамещения». В настоящее время госсектору необходимо в первую очередь перейти на отечественное прикладное ПО, поясняет эксперт. Необходимы отечественные операционные системы, системы управления базами данных, а не «облака».

Акционерами компании Parallels являются ее основатели Сергей Белоусов и Илья Зубарев и ряд западных компаний, напоминает «КоммерсантЪ». Точное распределение долей не известно, но большая часть акций принадлежит иностранцам. Именно по этой причине ее собственный продукт не может считаться отечественным ПО. Возможно, именно поэтому компании понадобился проект «Росплатформа», обеспечивающий ее продукту «российскую прописку».