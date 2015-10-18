Париж, 19 октября, 2015, 02:04 — ИА Регнум. Фургоны с крупнейшей за последние два года партией наркотических смол были припаркованы в 16-м округе французской столицы, где их и обнаружили французские полицейские. Это самая крупная партия марихуаны, обнаруженная полицией за последние два года, сообщает Reuters.

Цитата из х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (реж. Терри Гиллиам, 1998)

Как сообщило источник в полиции, крупная партия смолы каннабисаприбыла во Францию из Марокко через Испанию. Стоимость изъятых наркотиков составила около 20 миллионов евро.

Президент Франции Франсуа Олланд побывал в штаб-квартире таможенной службы для того, чтобы лично поздравить агентов, участвующих в операции. По его словам, изъятие такой крупной партии марихуаны — это одна из крупнейших операций, когда-либо проходивших в Париже.

По данным Французского центра мониторинга наркотиков и наркомании (French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), марихуана является самым популярным наркотиком во Франции, и ее использование в последние годы увеличивается. За прошлый год французская полиция изъяла в общей сложности 200 тонн наркотиков, 157 из которых приходилось именно на долю марихуаны. Судебная система страны до последнего времени не позволяла наложить штраф за использование наркотика на месте, из-за чего французская судебная система была забита десятками подобных дел. Вступивший в силу в пятницу, 16 октября, новый закон позволит полицейский штрафовать курильщиков наркотической смеси сразу на месте преступления.