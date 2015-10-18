Подгорица, 18 октября, 2015, 20:48 — ИА Регнум. В столице Черногории Подгорице в настоящее время проходит митинг оппозиции и граждан, недовольных жесткими действиями полиции, которая днем ранее разогнала митинг и демонтировала палаточный лагерь участников многодневной антиправительственной акции протеста.

Фото: cdm.me

Организатором протеста является политическая партия «Демократический фронт», ее также поддерживают Рабочая партия, партия «Новая сербская демократия». В сегодняшнем митинге обещали принять участие члены оппозиционной партии СНП.

В настоящее время по сведениям портала Vijesti собралось несколько тысяч человек. Многие приехали из других городов, несмотря на то, что полиция выставила кордоны на подъездах к столице.

В ходе выступления на митинге, проходящем на главной площади города — Площади Республики, глава партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич заявил, что по его данным, премьер-министр Черногории Мило Джуканович, чьей отставки требует оппозиция, в 18:00 на самолете покинул страну.

Ранее по митингам сделал заявление президент страны Филипп Вуянович. Он призвал оппозицию решать вопросы мирным путем. Главной целью Вуянович назвал стабильность и развитие Черногории.

Выступающие оппозиционеры подчеркивают, что их протест мирный: они не хотят насилия, не собираются захватывать государственны институты. Они намерены добиться «смены режима Джукановича мирным путем».

Пока митинг проходит спокойно, об инцидентах не сообщается.

Видео с митинга.

Подробности:

Оппозиция собирает очередной митинг в столице Черногории

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