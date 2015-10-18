Москва, 18 октября, 2015, 15:43 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в связи с массовым дезертирством в рядах террористических группировок в Сирии после авиаударов ВКС РФ боевики начали принудительную мобилизацию сирийских граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в контролируемых террористами районах, под угрозой расстрела их семей. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

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Сообщается, что в рядах террористов в Сирии продолжается массовое дезертирство. Чтобы компенсировать потери личного состава полевые командиры боевиков начали принудительную массовую мобилизацию всего мужского населения с 14-летнего возраста, проживающего в районах, захваченных террористами.

В частности, полевые командиры группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинциях Хама и Идлиб проводят принудительную мобилизацию под страхом расстрела семей.

В провинции Ракка, контролируемой ИГ, объявлена поголовная мобилизация мужского населения с 14 лет.

Также российское военное ведомство отмечает, что между различными группировками нарастают противоречия, вызванные борьбой за контроль над территориями и денежными потоками. По данным перехваченных радиопереговоров боевиков, только на прошлой неделе ИГ совершило три теракта в окрестностях Идлиба против полевых командиров «ан-Нусры» с применением заминированных автомобилей.