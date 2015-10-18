Подгорица, 18 октября, 2015, 12:02 — ИА Регнум. Полиция Черногории в субботу (17 октября) рано утром снесла палаточный лагерь и сцену, где уже 20 дней каждый вечер проходили выступления оппозиции. Главным требованием протестующих является отставка премьер-министра Мило Джукановича и всего кабинета, и проведение честных выборов.

Фото: Vijesti

Разрешенное время проведения акции было с 27 сентября по 3 октября, однако, демонстранты заявили, что у них мирный протест, и они не намерены покидать площадь перед зданием парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Организатором протеста является партия «Демократический фронт». В субботу, 17 октября, рано утром полиция с применением техники демонтировала палаточный лагерь и сцену перед зданием парламента. Произошли столкновения с лидерами протеста.

Однако главное противостояние началось вечером, когда организаторы протеста призвали всех несогласных прийти в 20:00 к зданию парламента. Шествие демонстрантов остановила полиция, и тут начались более серьезные столкновения. Оппозиционеры хотели войти в здание парламента, однако полиция им помешала.

Протестующие кидали в полицейских камни и бутылки, полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ, пишет черногорское издание Vijesti. В ходе вечерних столкновений было задержано 15 человек, среди них есть журналисты, которые пытались заснять процесс разгона акции.

Видео с вечерней акции протеста.

Лидеры ДФ призвали других представителей оппозиции присоединиться к протесту.

Жесткий разгон акции протеста осудили политики соседних стран: Сербии, Боснии и Герцеговины. Черногорские оппозиционные партии, не принимавшие участия в протесте, осудили действия властей.

Российский МИД выпустил заявление, также осуждающее действия полиции по отношению к демонстрантам. «Последние события в Подгорице вызывают сожаление. Мы не раз подчеркивали, что интересам России отвечает стабильная и успешно развивающаяся Черногория. … В то же время, нельзя не видеть, что вопреки заверениям, которые черногорское руководство получает из западных государств, включение этой страны в процесс евроатлантической интеграции отнюдь не ведет к ее консолидации и процветанию. Скорее наоборот — налицо политическая и идеологическая поляризация общества, обострение социально-экономических проблем. Складывается впечатление, что установка на ускоренное продвижение Черногории в НАТО одновременно предполагает подавление альтернативных подходов», — говорится в заявление российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что протест проходит под лозунгом «Sloboda trazi ljudi» («Свобода ищет людей»), основным требованием, которого является отставка правительства Мило Джукановича. Вступление Черногории в НАТО — не основной вопрос для протестующих, так как на акции представлены представители разных партий и общественных организаций.