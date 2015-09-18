Минск, 18 сентября, 2015, 03:03 — ИА Регнум. Министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский выступил с докладом о направлениях развития сотрудничества со странами ШОС и роли постсоветской республики в данной организации на 14-м совещании министров экономики и торговли стран Шанхайской организации сотрудничества в г. Сиане (КНР). Об этом 17 сентября проинформировала пресс-служба Минэкономики Белоруссии.

ИА REGNUM Посол КНР в Белоруссии Цуй Цимин

Зиновский в ходе выступления подчеркнул намерение официального Минска расширять сотрудничество со странами ШОС в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, транспортной, энергетической, информационно-технологической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах. «Министр отдельно указал на готовность Белоруссии активно содействовать сопряжению Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, продвигать экономическую интеграцию в Евразии», — сказано в официальном сообщении.

Министр особо отметил роль постсоветской республики в проекте «Экономического пояса Шелкового пути», напомнив о строительстве под Минском Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» как «узловой платформы» китайской инициативы. Зиновский сообщил также о создании в Белоруссии «Академии Шелкового пути», белорусско-китайского аналитического центра развития и иных просветительских учреждений.

В ходе совещания министров экономики и торговли стран ШОС обсуждались вопросы активного участия государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и специально приглашенных стран в экономическом сотрудничестве в рамках организации. Кроме того, были рассмотрены вопросы стимулирования взаимосвязей в регионе, углубления инвестиционного и технико-экономического сотрудничества, укрепления связей с международными организациями и развитие торгово-экономического сотрудничества в продвижении инициативы «Один пояс, один путь».

В Минэкономики напомнили, что 10 июля на саммите ШОС в Уфе было подписано решение о предоставлении Белоруссии статуса наблюдателя в организации. До этого постсоветская республика имела статус партнера по диалогу. По итогам 2014 года товарооборот Белоруссии со странами ШОС составил $42 млрд (54%).

В свою очередь Минторг Белоруссии проинформировал о состоявшихся 16 сентября в Минске переговорах министра торговли постсоветской республики Валентина Чеканова с губернатором китайской провинции Ганьсу Лю Вэйпином. По итогам переговоров был подписан договор о создании «Белорусско-китайского центра торгового сотрудничества».

Ранее, 10 сентября в минском отеле «Пекин» посольство КНР и Китайско-белорусский центр экономических исследований «Один пояс, один путь» провели круглый стол на тему «Преимущество и перспектива Белоруссии в строительстве экономического пояса Шелкового пути». Выступая на мероприятии посол Китая в постсоветской республике Цуй Цимин заявил, что «Белоруссия является важным узлом «Экономического пояса Шелкового пути» в Евразии. Посол призвал «укреплять материальную базу китайско-белорусского стратегического партнёрства на благо двух стран».

В свою очередь экс-посол Белоруссии в КНР Анатолий Тозик призвал «осознать, что может Белоруссия дать этому проекту и что Белоруссия может взять от этого проекта». Он отметил, что «многое в выстраивании этих отношений мы делаем по наитию». Тозик напомнил, что в Белоруссии создано «три института Конфуция» и призвал создать координирующий центр, который позволял бы объединить различные структуры для улучшеня работы с китайскими партнёрами. Отвечавший в Совмине Белоруссии за «идеологические мероприятия» экс-генерал КГБ констатировал: «Часто проводим солидные исследования, а оказывается, что практический выход не виден».

Первый зампред президиума Академии наук Белоруссии Сергей Чижик рассказал на круглом столе о состоявшемся в начале сентября визите делегации НАНБ в Китай по приглашению Академии общественных наук КНР. В состав делегации вошли представители институтов языка и литературы, ревизионистского Института истории НАН и др. Говоря об «Экономическом поясе Шелкового пути» Чижик заявил: «Приоритет Республики Беларусь в данном проекте — так оно и есть». Он также сообщил, что Минобраз постсоветской республики уже создаёт «институт для подготовки кадров для обеспечения «Экономического пояса Шелкового пути».

Руководитель центра «Один пояс, один путь» профессор Степан Полоник заявил, что «Белоруссия для Китая выполняет роль бульдозера, прокладывая путь в Европу «Экономического пояса Шелкового пути». Академик НАН Белоруссии Петр Никитенко предложил создать еще один центр по сотрудничеству с китайскими друзьями и партнёрами, отметив перспективу построить «своего рода союзное государство Белоруссии и Китая».