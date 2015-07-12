Москва, 12 июля, 2015, 18:42 — ИА Регнум. «Рабочий съезд проводится для того, чтобы сама группа бескорыстно работающих людей собралась вместе, и увидела свою работу как целое, — — заявил на встрече с журналистами в рамках работы II съезда Родительского всероссийского сопротивления (РВС)политолог, лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян. — — Видя результаты своей работы, люди начинают ставить перед собой цели…»

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. 1918 год в Петрограде. 1920

По словам Сергея Кургиняна, итоги работы РВС весьма заметны. «Три года назад считалось, что ювенальная юстиция неизбежна, что она будет обязательно… И где эта ювенальная юстиция? Ее нет. И я не хочу сказать, что это произошло только потому, что Родительское Всероссийское Сопротивление взяло, и развернуло ситуацию. РВС было только запалом, запускающим механизмом. Ничего бы мы не сделали без Русской Православной Церкви, которая является огромной машиной общественного мнения… Ничего бы мы не сделали без широкой демократической общественности. И, конечно, ничего бы мы не сделали, если бы постепенно не менялась вся ситуация в стране, если бы не осуществлялся большой патриотический поворот… И так получилось, что ювенальной юстиции действительно нет, остались какие-то реликты, попытки пропихивания этой идеи, но самой ювенальной юстиции нет. И этот меч, занесенный над населением России, вырван из рук и выброшен на помойку…»

Говоря о других достижениях РВС, политолог отметил: «Еженедельно мы печатаем для школьников газету «Шаги истории». Начались визги по поводу этой газеты. Чем они кончились? Тем, что визжащие убрались восвояси, а в школах все это есть… Так постепенно формируется сопротивление смене культурного ядра нации. Между прочим, смена ядра называется мутацией. То есть, происходит сопротивление мутации нации. Сейчас это происходит в Израиле, в Испании, во Франции, в Германии. Это тоже результат. РВС — — очень сплоченная и бескорыстная группа людей, и готовая к марафону — — бескорыстному долгому действию.»

Комментируя ближайшие задачи РВС, Сергей Кургинян подчеркнул: «РВС направляет своих людей в зоны крайнего социального неблагополучия, в так называемые «депрессивные зоны», в полуразрушенные малые города, и так далее. Недавно, например, в городе Кимовске в Собрание депутатов города, то есть в орган местного самоуправления избрался наш товарищ, Сергей Тимофеев. Мы не направляем своих людей в парадную, гламурную политику, но в политику как таковую наши люди идут. И если наши прогнозы если наши прогнозы на увеличение уличной напряженности будут неверными, то наша уличная активность будет носить сугубо второстепенный характер по отношению к тому, что мы делаем… Мы выпустили много учебников, проводим обучение. Сегодня прямо со съезда 700 человек поедут в Костромскую область, в Александровское, в нашу школу. То есть мы будем развивать позитивную деятельность, включая деятельность в особых зонах бедствия. Где, как сказано у Новеллы Матвеевой, «гляди не гляди, а не выглядишь выгод». Если люди там завоюют авторитет, покажут свою состоятельность, переломят беду, то пусть они идут в политику и дальше.»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, II съезд Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» проходит 12 июля в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве. Он посвящен отчету о двухлетней работе, концепции семейной политики и обсуждению проблем воспитания, образования и развития детей и молодежи.

РВС — организация, появившаяся в результате общественного движения против внедрения в нашей стране ювенальных технологий. Одну из ведущих ролей в организации гражданского антиювенального протеста играет движение «Суть времени», которое и стало инициатором создания РВС. Учредительный съезд РВС состоялся 9 февраля 2013 года.