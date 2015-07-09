Москва, 9 июля, 2015, 20:37 — ИА Регнум. 9 июля на территории парка «Зарядье» в Москве сотрудники Департамента культурного наследия столицы представили журналистам уникальные археологические находки. В 2015 года коллекция артефактов, обнаруженных в ходе археологических работ на территории парка, пополнилась целым рядом интересных находок, среди которых хорошо сохранившиеся медные нательные кресты, деревянные и берестяные изделия, средневековые монеты и керамические поливные изразцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Предметы, найденные в ходе археологических раскопок в Зарядье

Последний раз работы на территории парка проводили в 2006—2008 годах. Тогда ученым удалось обнаружить часть белокаменного фундамента Китайгородской стены. В 2015 году, в связи с началом на территории бывшей гостиницы масштабных строительных работ, археологические исследования продолжили. Так, в восточной части парка уже обнаружили деревянную мостовую, обозначающую трассу исторического Кривоколенного переулка и многочисленные мелкие предметы.