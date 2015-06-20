Москва, 20 июня, 2015, 17:23 — ИА Регнум. 20 июня 30 депутатов Государственной думы России сдали нормы ГТО. Мероприятие прошло в Северном спортивном ядре спорткомплекса Лужники в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача норм ГТО депутатами госдумы

Это первое тестирование по выполнению нормативов ГТО, которое провели в рамках 7 Спартакиады среди федеральных органов власти. После прохождения регистрации, участники приступили к сдаче нормативов, которые включали прыжки в длину, подтягивание на перекладине или рывок гири, упражнения на пресс, наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье и бег. Испытания выбирались согласно возрастной категории участника. За физическим состоянием депутатов следили приглашенные медицинские работники. По окончанию мероприятия все присутствующие получили именные сертификаты.

После окончания тестирования в спорткомплекс прибыл министр спорта РФ Виталий Мутко и погасил почтовый конверт с оригинальной маркой, посвященный ГТО. «В будущем такая марка будет на конвертах. Это историческое событие — мы увековечили возрожденный комплекс ГТО, — заявил он. — ГТО — это возрожденный проект, это некая основа развития спорта, это некий фактор, стимулирующий людей к занятию спортом. Нужно прийти, сдать комплекс ГТО, посмотреть, на каком уровне физического развития ты находишься. Больше того, ты можешь не только сдать, ты еще можешь получить навыки ведения здорового образа жизни».

После выступления Мутко вручил кубки победителям 7 Спартакиады по плаванию. Затем в спорткомплексе прошла Спартакиада по минифутболу.