Москва, 19 июня, 2015, 15:29 — ИА Регнум. Аналоги парка «Патриот» появятся в регионах России — от Дальнего Востока до Калининграда. Их надо создавать и проектировать. Об этом сегодня, 19 июня, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на форуме «Армия-2015», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобороны.

mil.ru Сергей Шойгу посещает парк «Патриот»

Сейчас военные занимаются восстановлением и модернизацией полигонов по всей России. «Думаю, что к концу 2016 года мы эту работу завершим, но параллельно с этим, наверное, было бы правильно, если бы на этих же полигонах появлялись такие парки как здесь в Подмосковье», — отметил он.

Шойгу рассказал об особенностях будущих объектов военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Планируется, что в парке появится большой стадион. Кроме того, может быть создан уникальный тир. «Хотелось, чтобы это был самый большой тир в стране, чтобы можно было приехать всей семьей и, например, посмотреть, как стреляет танк», —отметил глава военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Патриот» создается в Одинцовском районе Подмосковья. Его строительство должно завершиться в 2017 году. Парк занимает 55 кв. километров, его основные площадки находятся в Кубинке и на полигоне Алабино. С 16 по 19 июня на базе Конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ, расположенного в парке, проводится первый международный военно-технический форум «Армия-2015».