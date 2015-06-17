Москва, 17 июня, 2015, 16:11 — ИА Регнум. В «Крокус Сити Холле» в Москве продолжается гражданская панихида по ушедшей из жизни певице и актрисе Жанне Фриске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Жанной Фриске

Траурная церемония началась в 14:00, и к настоящему моменту очередь из желающих проститься с известной артисткой растянулась на сотни метров: друзья, коллеги и поклонники Жанны Фриске продолжают прибывать к месту прощания.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня от рака головного мозга. Диагноз певице поставили в середине 2013 года. Певица прошла длительный курс лечения в госпитале Нью-Йорка и реабилитацию в Латвии, после чего вернулась в Москву к родным. Последние два месяца болезни она была полностью прикована к постели и редко приходила в сознание.