Симферополь, 10 июня, 2015, 01:14 — ИА Регнум. В Симферополе ливнем затопило дороги, тротуары, в некоторых районах вода доходила до пояса. Ливни привели к многочисленным ДТП. Так, на улице Турецкая столкнулись два припаркованных автомобиля: их снесло потоком воды, сообщило ИА «Крыминформ». Водой у припаркованных машин срывало номерные знаки и даже отрывало бамперы.

После ливня в Симферополе. Фото: Вадим Никифоров

«Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило об ухудшении погодных условий уже после того, как на полуострове начались сильные ливни. Спасатели предупредили о сильных ливнях, грозах, граде, шквале около 17 часов, тогда как в Симферополе началась сильная гроза приблизительно в 16:30», — пишет агентство.

Пользователи соцсетей сообщают, что на многих отремонтированных дорогах города (тех, где был ямочный ремонт) вымыло свежие латки.

Вода затопила подземный переход в районе Центрального рынка, продавцы в спешке покидали свои торговые павильоны. Бригады МЧС занялись откачкой воды с частных подворий в крымской столице по улицам: Турецкой, Беспалова и в переулке Мраморном.

«Насколько нам известно, сильные дожди прошли только в Симферополе и Симферопольском районе. В остальных регионах почти сухо», — сообщил ИА «Крым Медиа» пресс-секретарь главного управления МЧС России по Крыму Владимир Иванов.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 9 июня и в течение 10 июня на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер 15−20 м/с. Если ливень застал в личном транспорте, спасатели рекомендуют не пытаться преодолеть подтопленные участки, прекратить движение, включить «аварийку» и переждать ливень.

Ранее глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев признал, что ливневая канализация города находится в неудовлетворительном состоянии. При этом горадминистрация ограничится только ликвидацией аварийных ситуаций, а в будущем планирует разработать программу реконструкции ливневой канализации города.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей в Крыму Симферополь оказался «по колено в воде». Ливневые стоки в городе забиты, не работают, либо спроектированы неправильно, что привело к затоплению ряда улиц.