Москва, 22 мая, 2015, 20:58 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Москве

22 мая в школах по всей России прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками стали около 700 тысяч учащихся. Впереди у них еще одно серьезное испытание — сдача единых государственных экзаменов. Сегодня же у учащихся 11 классов праздник.

Во многих регионах отказались от торжеств. Тем не менее, во второй половине дня школьники решили отметить свой праздник — кто-то просто гулял, а кому-то этот день запомнится купанием в фонтанах.