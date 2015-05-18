Москва, 18 мая, 2015, 11:49 — ИА Регнум. Персональные данные 20 млн учащихся могут быть вовлечены в незаконный оборот, обеспокоены в Госдуме

pnp.ru Депутат Государственной думы РФ Владимир Бурматов

Доступ к персональным данным более 5 млн школьников получила офшорная кипрская компания, обеспокоен депутат Государственной думы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Бурматов направил обращение на имя вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, в котором отметил явно недостаточные меры, предпринимаемые Минобрнауки по обеспечению безопасности персональных данных школьников. Так, по мнению депутата, доступ к данным как минимум 5,6 млн российских учащихся получила офшорная компания, зарегистрированная на Кипре.

«Частная компания собирает и обрабатывает персональные данные школьников, учителей и их родителей на протяжении нескольких лет, подключив к системе более 30 тыс. школ и более 5,6 млн учеников. При этом изучение порядка базового (бесплатного) подключения школ и школьников к системе «Дневник.ру» показало, что данные несовершеннолетних имеют примитивную систему защиты и не предусматривают использования программно-аппаратных средств шифрования при передаче данных через открытые каналы (сеть интернет) при коммуникациях с пользователями и имеют минимальную защиту только на стороне ООО «Дневник.ру». При этом единственным 100%-м учредителем ООО «Дневник.ру» является кипрский офшор «И.Ар.Эйч. Эду революшнхолдингз Лтд» (I.AR.EICH. EDU REVOLYUSHN KHOLDINGZ LTD), зарегистрированный в Никосии, а руководит Обществом выпускник Колумбийского Университета в Нью Йорке Леви Гавриил Давидович 1982 года рождения», говорится в документе, направленном Голодец.

«Считаю необходимым выяснить, каким образом персональные данные как минимум 5,6 млн российских школьников оказались в распоряжении компании с учредителем в виде кипрского офшора, стратегическим партнером которой официально указывается Министерство образования и науки Российской Федерации», — просит Бурматов.

Бурматов предъявляет серьезные претензии к действиям Минобрнауки по реализации единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся. По мнению депутата, система не предусматривает достаточной защиты персональных данных школьников, из-за чего информация о более чем 20 млн школьников и студентов может быть вовлечена в незаконный оборот. Депутат Госдумы просит правительство РФ провести необходимые проверки безопасности систем обработки персональных данных школьников до их массового внедрения и напоминает о недавних сбоях в обеспечении безопасности личных данных.