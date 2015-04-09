Екатеринбург, 9 апреля, 2015, 16:28 — ИА Регнум. Ему предстоит отбыть 4 года и 6 месяцев

uralinform.ru Сотрудник фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня огласил приговор Евгению Маленкину, который известен, как сотрудник фонда «Город без наркотиков» (ГБН), и ещё четырём фигурантам этого дела, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Евгению Маленкину придётся отбывать 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Заседание, назначенное на 10:30 по местному времени, долго откладывалось, причины не сообщались. Известно, что в зале суда не присутствовал глава Екатеринбурга и основатель фонда Евгений Ройзман, не было и нынешнего руководителя фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова. Днём ранее, фонд распространил официальное «отречение» от Евгения Маленкина, сообщив, что он никогда не состоял в штате фонда и никаких официальных документов о его причастности к «Городу без наркотиков» не существует, передаёт Правда УрФО.

Однако, как пояснил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, из материалов уголовного дела и в обвинительном заключении Маленкин указан как вице-президент «ГБН».

Евгений Малёнкин был признан виновным в организации лишения свободы семи реабилитанток фонда и в незаконном обороте специальных технических средств. При этом от обвинений в незаконном обороте наркотиков обвинение отказалось, и сам он не признал себя виновным в этом преступлении.

Александр Ческидов, Михаил Поминов, Николай Рамазанов и Сергей Черенцов осуждены за незаконный сбыт и хранение наркотических веществ. Причём двое из осуждённых на момент задержания являлись сотрудниками правоохранительных органов. Их обвиняют, в том числе в служебном подлоге и превышении полномочий. По данным следствия, они подбросили наркотики потерпевшим и оформили их «изъятие», «совершив преступный подлог и фальсификацию доказательств».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евгений Маленкин был арестован (заочно) в ноябре 2012 года и объявлен в розыск, а через год был задержан. Его и сообщников обвиняли по многим статьям УК за незаконное задержание людей, за незаконное прослушивание за хранение наркотиков и т.д. В ходе судебных заседаний Евгений Маленкин приносил извинения пострадавшим «реабилитантам» фонда «ГБН», и просил суд смягчить наказание до условного срока. Известно, что во время следствия Маленкин взял вину за все эпизоды на себя и настаивал на непричастности мэра Евгения Ройзмана, который в прошлом был президентом фонда «ГБН».

Также по «делу Маленкина» за незаконный сбыт и хранение наркотических веществ проходят Александр Ческидов, Михаил Поминов, Николай Рамазанов и Сергей Черенцов. Причём двое из осуждённых на момент задержания являлись сотрудниками правоохранительных органов. Их обвиняют, в том числе в служебном подлоге и превышении полномочий. По данным следствия осуждённые подбросили наркотики потерпевшим, и оформили их «изъятие», совершив преступный подлог и фальсификацию доказательств.

Кроме лишения свободы Малёнкину предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа, сообщает его адвокат Анастасия Удеревская. Отметим, сам Малёнкин ранее частично признал свою вину и просил суд о справедливом приговоре.