Рига, 29 декабря, 2014, 23:58 — ИА Регнум. «В настоящее время в управлении Следственного комитета по Витебской области и его территориальных подразделениях по данному факту материалов проверки и возбуждённых уголовных дел нет», — заявила 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Витебского УСК Инна Горбачева, комментируя разрушение в Полоцком районе Витебской области близ деревни Сивошино памятника генерал-майору Якову Кульневу — герою Отечественной войны 1812 года.

Андрей Буховецкий Поврежденный памятник енерал-майору Якову Кульневу — герою Отечественной войны 1812 года

Напомним, 1 декабря об инциденте проинформировало издание «Мой Полоцк» со ссылкой на полоцких краеведов Андрея и Алексея Буховецких, обнаруживших оскверненный вандалами памятник. «Сначала вандалы пытались оторвать мраморную плиту от самого памятника, которая крепилась длинными шиферными гвоздями. Попытка у них не удалась. Потом взяли и разбили мраморную плиту на несколько мелких кусков», — отметило белорусское издание, сопроводив публикацию фотографиями памятника со следами разрушения, а также исторической справкой.

Корреспондент ИА REGNUM ранее обратился за комментариями к представителям правоохранительных органов Белоруссии. В Следственном комитете сообщили, что знают об инциденте, отметив, что структуры СК не ведут расследование. Полоцкий районный отдел внутренних дел также не смог предоставить более подробной информации, переадресовав вопрос в УВД Витебского облисполкома, где также заявили об отсутствии каких-либо действий. В прокуратуре Полоцкого района заявили, что об инциденте с памятником герою Отечественной войны 1812 года впервые слышат, переадресовав запрос в прокуратуру Россонского района.

«Информация такая впервые поступила к нам от вас, — сказал сотрудник прокуратуры Россонского района Владимир Переденко. — Насколько мне известно, погребён он (генерал-майор Яков Кульнев) не у нас, а в Латвии на территории родового имения. У нас, на территории района, на границе с Полоцким районом, действительно, есть не памятник, а типа памятного знака на месте его гибели. Но я не знаю, как его можно разрушить — во время войны из-за этого знака партизаны в немцев стреляли и он не разрушился. Ну, а как такового ему тут памятника нет, потому что нет захоронения на территории района. Есть типа мемориала, но там не могила Кульнева».

Переденко отметил, что в середине декабря лично посещал мемориал войны 1812 года в деревне Клястицы и «он в полной сохранности». Что касается памятника генерал-майору Якову Кульневу близ деревни Сивошино, то, сообщил прокурорский работник, «такой деревни давно нет — он расположен вблизи дороги, которая ведёт из Полоцка в Санкт-Петербург через деревню Юховичи в нашем районе».

«Такой информации к нам не поступало, — сказал Переденко. — Такими фактами занимается Следственный комитет. Если бы это было, оно обязательно прошло бы по сводкам». По словам прокурорского работника, сам факт было несложно установить, т.к. памятник «вблизи дороги расположен».

«Если факт имел место и нам не доложили, то разбирательство будет», — заверил представитель прокуратуры Россонского района. Он подчеркнул: «Публикация в Интернете — тоже основание для разбирательства».

Т.о., ни МВД, СК, ни прокуратура Белоруссии не приняли никаких мер по расследованию факта вандализма в отношении памятника герою Отечественной войны 1812 года, являющегося государственной собственностью. Тем временем информация о разрушении памятника герою Отечественной войны 1812 года генерал-майору Якову Кульневу получила широкий общественный резонанс — об инциденте проинформировали СМИ Белоруссии, России, Латвии, Казахстана и дальнего зарубежья.

Позже сотрудник прокуратуры Россонского района Владимир Леонидович Переденко связался с корреспондентом ИА REGNUM и уточнил: территория, на которой находится памятник генерал-майору Якову Кульневу, де-юре находится на территории Полоцкого района. До недавнего времени памятник территориально относился к Россонскому району, находясь у самой черты двух районов на берегу реки, однако впоследствии, как свидетельствуют «Книги памяти», памятник был передан в Полоцкий район. Переденко сообщил также, что Полоцкое РОВД «обладает информацией» по факту инцидента с памятником герою Отечественной войны 1812 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Борисовском районе Минской области Белоруссии под кураторством Совмина, Минкультуры и местных властей состоялись торжественные мероприятия у памятников, установленных в постсоветский период наполеоновским агрессорам. Чествование солдат «Великой армии» Наполеона I, погибших во время Отечественной войны 1812 года при переправе через Березину, а также ревизионизм в официальной историографии вызвали возмущение белорусских учёных и общественности. Стоит также отметить, что в 2012 году Институт истории НАН Белоруссии сделал заключение, согласно которому использование термина «Отечественная война 1812 года» представляется необоснованным в официальной белорусской историографии.