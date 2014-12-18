Санкт-Петербург, 18 декабря, 2014, 18:17 — ИА Регнум. «Ни на какой бренд или логотип города Санкт-Петербурга мы не претендовали и не претендуем», — заявила на пресс-конференции председатель комитета по развитию туризма мегаполиса Инна Шалыто, комментируя вопрос о широко обсуждаемых в сети «логотипах» Северной столицы России, которые были разработаны студией Артемия Лебедева. По её словам, известный дизайнер придумал всего лишь визуальную концепцию для материалов городского комитета по развитию туризма, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 декабря.

Artlebedev.ru Туристический логотип Петербурга

Речь идёт о решении чисто «утилитарной задачи», подчеркнула Шалыто. По её словам, городу нужны были понятные символы, чтобы размещать их на блокнотах, билбордах, рекламных проспектах, а также использовать в презентациях.

Инна Шалыто рассказала, что в рамках масштабной компании по продвижению Петербурга городской комитет как госказачик получает десятки визуальных образов от разных партнёров, которые выигрывают аукционы на размещения. «Мы столкнулись с тем, что все наши материалы вообще не имеют между собой ничего общего. Пришло осознание, что нам нужна визуальная концепция материалов, которые будут представлены широко в России и в мире», — сказала она. Визуальная концепция включает цвет, шрифты, а также правила начертания.

По её словам, в результате несанкционированной «презентации» символов, которую выложил в сеть бывший арт-директор студии Артемия Лебедева Вячеслав Кутеев, «мир увидел промежуточные материалы, которые не являлись финальными».

Сегодня на сайте официального туристического портала Петербурга visit-petersburg.ru горожанам предлагают принять участие в выборе туристской символики города и проголосовать в пользу понравившегося символа. Всего символических изображений 15. Среди них — ангел, корона, якорь, чашка, ёлка, труба, зонтик и другие. Три символа, которые получат большинство голосов, будут использованы в качестве основных во всех материалах и на мероприятиях, связанных с продвижением туристского потенциала Санкт-Петербурга, говорится на сайте.

«Идея была в том, чтобы для всего было как можно больше символов», — пояснила Шалыто. По её словам, символ «чашка» может быть использован в оформлении городского кафе, а «трубу» можно задействовать для музыкальных фестивалей, которые часто проходят в городе.

«Хотелось бы услышать от людей, какие символы им больше нравятся, чтобы применять их чаще, чем другие. Может кто-то дорисует что-то свое. Это вопрос не статичный, а креативный. Лишнего пафоса ему придавать не надо», — подчеркнула Инна Шалыто.