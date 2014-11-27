Санкт-Петербург, 27 ноября, 2014, 11:27 — ИА Регнум. Бывший арт-директор студии Артемия Лебедева Вячеслав Кутеев выложил в сеть разработанный ими логотип Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 ноября. Судя по первым отзывам в интернете, горожане от подобной идеи не в восторге.

Artlebedev.ru Туристический логотип Петербурга

Официально логотипы презентованы не были, но на снимках на сайте городской администрации видно, что картинки уже использовались, например, в road show «Добро пожаловать в Санкт-Петербург», которое прошло в нескольких российских городах. Основной логотип Петербурга, по словам Славы Кутеева, — якорь с разбитым на три строки словом «Saint Peters burg».

Петербуржцы о решении создать логотип для города не знали и восприняли появление стаканчиков для кофе и баббла, наравне с зонтом и фонтаном, в качестве символов города скептически. Впрочем, некоторые пытались возразить, что якорь — основной среди элементов — это не логотип города, а всего лишь логотип для официального туристического портала города, который был разработан в студии Лебедева ещё в начале ноября. По информации местных СМИ, инициатива создания логотипа принадлежала сотрудникам Туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга, которые, не имея в штате дизайнеров, обратились в студию Артемия Лебедева, где им бесплатно разработали символы.

Отметим, что студию Лебедева блогеры уже несколько раз обвиняли в заимствовании идей и подвергали сомнению ряд решений. Так, в этом году для метро Москвы, символом которого всегда была красная буква «М», студия разработала логотип в виде красной буквы «М». Красная звезда для столицы от этой же студии один в один походит на логотип одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy's. Удивительное сходство было найдено и между логотипом для Ярославля и ещё одним американским брендом — Up&Up, который производит подгузники, туалетную бумагу, товары личной гигиены. Новый логотип издания «Газета.ру», по мнению интернет-пользователей, напоминает британскую The Guardian. В фирменном стиле для парка Горького нашли сходство с таковым же в штате Нью-Йорк.

Что до нынешнего логотипа Петербурга, то многие отмечают сходство с фирменным стилем Одессы, над которым раньше также работали сотрудники студии Лебедева. «Пародия на Одессу», «Ну чё, якорь можно исполнить из дерева, например, из осины. И засунуть его авторам идеи и заказчикам… короче, сами знаете, куда», — примерно так комментируют новость петербуржцы в интернете. Есть и конструктивные замечания: «Перенос в логотипе — грешно. Выключка букв влево, когда напрашивается по центру. Волна снизу не отцентрована относительно букв, а буквы — относительно якоря. Точка над i выглядит как долбаное ударение. Халтура, короче. Если это Лебедев, это вдвойне халтура».

Пользователи интернета с горечью отмечают, что из разработки можно было сделать культурное событие, к которому подключились бы горожане. Однако новый председатель петербургского комитета по туризму Инна Шалыто, пришедшая в Смольный из бизнеса, решила не идти по этому пути. Отметим, что критике уже подвергались решения ведомства рекламировать Петербург в лондонских кэбах в течение месяца, а также в газетах земель Баварии и Баден-Вюртемберга в Германии.