Москва, 24 июня, 2014, 15:47 — ИА Регнум. Белорусским ремонтникам военной техники следует создать зенитный ракетный комплекс уровня российского С-300, а также современные бронеавтомобили и гранатомёты. Об этом 24 июня заявил Александр Лукашенко во время посещения в г. Борисове Минской области двух госпредприятий ВПК — «2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения» и ОАО «140 ремонтного завода».

vpk.gov.by Александр Лукашенко на оборонном заводе

Во время посещения завода по ремонту радиоэлектронного вооружения Лукашенко заслушал доклад о работе по созданию белорусского зенитного ракетного комплекса, а также осмотрел вариант глубокой модернизации зенитного ракетного комплекса С-125 и ознакомился с капремонтом ракетных комплексов российского производства С-300. Руководитель постсоветской республики поручил начать производство данных ЗРК в Белоруссии, отметив: «Если по экспорту вопросов нет, то, конечно, надо делать».

«На этой базе надо создать свой комплекс, и он должен быть не хуже С-300. Поэтому вы думайте, какая у него будет ракета. Главное, чтобы она была эффективной и поражала любую цель. Все заводы начинали когда-то с ремонта, потом занимались модернизацией, а потом выходили на собственные образцы», — заявил Лукашенко.

«Ваша задача получить здесь новое современное оружие для нашей обороны и для реализации на экспорт», — цитирует руководителя республики госинформагентство БелТА. «Ставьте задачу другим предприятиям: по электронике, оптике ‑ и ударные комплексы, вооружение надо создавать», — добавил Лукашенко.

Руководитель постсоветской республики рассказал также о своём видении армии Белоруссии, отметив: «Нам нужна мобильная армия. Мы сделали на это ставку. Поэтому ее надо оснастить мобильными машинами с эффективным вооружением».

«Нам мобильная техника важнее, чем танки, самолеты и прочее. Мы не будем вести такую войну, как Россия, Америка и т.д. У нас, если вдруг, другая война — нам нужны эти мобильные многоцелевые машины, чтобы мы могли в любое время поехать куда надо и нанести непоправимый ущерб тому, кто сюда полезет. Надо ускориться. Нам эти машины важнее любой бронетехники. Уверен, что в современной войне без них невозможно», — подчеркнул он.

Посещая «140 ремонтный завод», специализирующийся на ремонте армейской бронетехники и железнодорожных машин, Лукашенко поставил задачу создать белорусский броневик, заявив: «То, что вы создаете мобильную машину на 10−12 человек, которая может развивать скорость до 100 км/ч, и мы сможем перебросить мобильные подразделения на любое расстояние с вооружением, — это уже сделано. Но вы должны придумать самую современную бронетехнику для современного боя. Какую, вы знаете лучше меня, у вас есть собственный и вы изучаете мировой опыт, в ближайшее время вы должны сделать эту машину, за которой стояли бы в очереди люди, готовые купить ее за границей».

Как сообщало ИА REGNUM, в процессе обсуждения объединения российского ОАО «КАМАЗ» и белорусского ОАО «МАЗ» в холдинг «Росбелавто» рассматривался альтернативный вариант слияния минского автозавода с «Русскими машинами», освоившими производство армейского бронеавтомобиля ГАЗ-233 014 «Тигр». Предполагалось, что сборка «Тигров» будет налажена на минском госпредприятии ОАО «МЗКТ». По мнению экспертов, противодействие официального Минска слияниям и поглощениям в сфере ВПК при невозможности самостоятельно наладить производство и сбыт высокотехнологичной продукции негативно сказалось на реализации ряда российско-белорусских проектов.

После госпереворота на Украине «новые власти» постсоветской республики заблокировали выполнение контрактов госконцерна «Укроборонпром» с российскими партнерами в сфере производства вооружений. Зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что 10 июня Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамещения военной продукции Украины, поэтому полный запрет Петра Порошенко на сотрудничество с Россией в сфере ВПК не стал неожиданностью. До этого, 1 апреля Рогозин посетил Минск и, общаясь с Александром Лукашенко, заручился его гарантиями размещения ряда оборонных заказов в Белоруссии из-за осложнения работы с украинскими партнёрами. Тем временем Лукашенко, поддержавший госпереворот на Украине, заручился согласием киевской хунты сотрудничать в сфере ВПК. На следующий день после визита Рогозина, 2 апреля Лукашенко посетил ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в Барановичах (Брестская обл.), поставив задачу производить в Белоруссии при содействии украинских партнёров самолёты и вертолёты, отметив также, что «бронетехнику точно надо свою создавать». По мнению экспертов, официальный Минск пользуется кризисом в украинско-российских отношениях, собирая оборонные заказы с двух сторон. В частности, гранатомёты, ракетные установки и бронетехнику белорусские оборонные предприятия могут выполнять в кооперации с украинскими партнёрами с рынком сбыта не только в СНГ, но и в дальнем зарубежье.