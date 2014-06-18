Свердловская область, 18 июня, 2014, 11:33 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудники полиции совместно с волонтёрами нашли тело трёхлетнего мальчика, который пропал 11 июня. Его обнаружили в двух километрах от его дома, в поле, сообщил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления информации Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых .

Как отметил Горелых, место находки оцеплено. Причина смерти мальчика станет известна после судебной экспертизы. Группу опытных сыщиков управления уголовного розыска возглавляет Александр Мазаев .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал вечером 11 июня. Согласно первоначально полученным данным, мать ребенка на некоторое время вышла из дома в магазин за продуктами, а ее супруг остался дома с младшим ребенком. В это время 3-летний мальчик сам вышел из дома и не вернулся. Самостоятельные поиски родителями ребенка оказались безуспешны и они обратились в правоохранительные органы.