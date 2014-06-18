Пропавшего в Свердловской области 3-летнего мальчика нашли мёртвым
Свердловская область, 18 июня, 2014, 11:33 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудники полиции совместно с волонтёрами нашли тело трёхлетнего мальчика, который пропал 11 июня. Его обнаружили в двух километрах от его дома, в поле, сообщил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления информации Главного управления
Как отметил Горелых, место находки оцеплено. Причина смерти мальчика станет известна после судебной экспертизы. Группу опытных сыщиков управления уголовного розыска возглавляет
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал вечером 11 июня. Согласно первоначально полученным данным, мать ребенка на некоторое время вышла из дома в магазин за продуктами, а ее супруг остался дома с младшим ребенком. В это время 3-летний мальчик сам вышел из дома и не вернулся. Самостоятельные поиски родителями ребенка оказались безуспешны и они обратились в правоохранительные органы.