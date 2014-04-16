Анкара, 16 апреля, 2014, 15:59 — ИА Регнум. Два воздушных инцидента произошли между турецкими и греческими истребителями над Эгейским морем 15 апреля, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на греческие СМИ. Издание отмечает, что это первый подобный случай с января 2012 г.

Греческий плакат. Начало XX века

По данным греческих военных источников, четыре F-16 ВВС Турции приблизились к острову Самотраки в северной части Эгейского моря. В ответ в воздух были поднята четверка греческих F-16. Между сторонами произошло два воздушных боя к северу от Самотраки, а также к юго-западу от острова Лемнос. На официальном сайте турецкого Генштаба отсутствуют какие-либо упоминания об этом, отмечает издание.

Ранее турецкие СМИ, ссылаясь на генштаб армии Турции, сообщали о сокращении количества воздушных инцидентов между турецкими и греческими боевыми самолетами над Эгейским морем, связывая это обстоятельство с последствиями экономического кризиса в Греции.