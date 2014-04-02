Москва, 2 апреля, 2014, 16:02 — ИА Регнум. В Белоруссии при содействии украинских партнёров должно быть налажено производство самолётов и вертолётов — такую задачу 2 апреля поставил Александр Лукашенко, посещая ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в Барановичах (Брестская обл.).

president.gov.by Александр Лукашенко на авиаремонтном заводе в Барановичах

«В Белоруссии должны производиться и самолеты, и вертолеты», — заявил руководитель постсоветской республики. Согласно сообщению госинформагентство БелТА, Лукашенко отметил, что заниматься только модернизацией и ремонтом существующей техники бесперспективно — необходимо делать шаг вперед и самостоятельно осваивать выпуск новой, востребованной на рынках продукции. Помочь в этом может украинская компания «Мотор Сич», которой принадлежит пакет акций Оршанского авиаремонтного завода.

«Что такое произвести сегодня в Орше вертолёт? Не проблема, если там будет «Мотор Сич» с двигателем. Двигатель есть, еще купить пару-тройку сложных приборов, которые, может быть, и не надо у нас производить. А все остальное — бери и клепай, делай корпус», — заявил Лукашенко.

«И второе — мы должны производить у себя самолет. Какой — это ваше дело, но нужный для рынка, прежде всего, для России», — добавил он.

«Нам надо идти дальше, создавать самолёт, пусть не полностью свой, белорусский, но активно участвовать в кооперации с Россией, другими государствами», — заявил Лукашенко, отметив, что по такой же схеме производятся самолёты Airbus. Руководитель постсоветской республики отметил: «Поэтому замахиваться на то, что мы создадим свой самолет, гражданский или военный, не нужно. Потому что если и создавать, то самое передовое, чтобы вооружаться, а тем более продавать на рынке. Видимо, эта ноша очень тяжелая и мы ее не потянем. У нас для этого нет возможностей, денежных средств, да и людей. И вообще, наверное, не нужно ставить такую задачу. А вот часть самолетов в кооперации, допустим, с Россией и другими мы должны создавать».

Лукашенко успокоил работников барановичского авиаремонтного завода, сообщив, что ремонт и модернизация по-прежнему важны, так как далеко не у всех есть возможность закупать новую технику. «Поэтому мы будем развивать ваше направление, оно находится на достаточно высоком уровне», — сказал он, отметив, что предполагается постепенно повышать локализацию и осваивать производство необходимых агрегатов. Лукашенко добавил: «Но мы не должны сидеть в мастерской и клепать старьё».

Как сообщало ИА REGNUM, 558-й авиаремонтный завод в Барановичах (Брестская обл.) специализируется на ремонте авиатехники. На этом заводе проходили модернизацию истребители, состоящие на вооружении ВВС РБ. По оценкам экспертов, более качественная, но более дорогая модернизация осуществляется на российских предприятиях. Ранее официальный Минск пытался продвигать на мировом рынке бронетехнику собственного производства на базе советских и российских образцов. Лукашенко известен как ярый поборник «импортозамещения»: по его мнению, всё — от зубочистки до легковых автомобилей должно производиться в Белоруссии. При этом сам Лукашенко предпочитает ездить на Mercedes и Maybach, носить часы западного производства и одеваться отнюдь не в продукцию госконцерна «Беллегпром».