Всеволожск, Ленинградская область, 19 декабря, 2013, 16:54 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину в ходе многочасовой пресс-конференции 19 декабря был адресован вопрос журналистки из газеты «Голос читателя» Всеволожского района Ленобласти о предоставлении квадратных метров для коллеги, лишившейся ещё 8 лет назад жилья из-за пожара. Она пожаловалась на процветающий криминал и, в связи с этим, на арестованного на этой неделе экс-главу районной администрации Александра Соболенко. И уточнила, что означает высказывание в послании президента о том, что районная власть должна быть выхолощена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин пояснил: «Это значит, что у них забрали часть функций». — «Район у нас криминальный, земля продана… танки объезжают два садоводства… главу «закрыли». — «Арестовали его, что ли? Он там что — руку приложил?» — уточнил Путин. «Он еще на себя покушение организовал потом», — объяснила журналистка. — «Какая-то Санта-Барбара у вас там! А говорят, нечем заниматься», — отреагировал Путин.

Представительница СМИ продолжила диалог: «Наверняка Соболенко выйдет по амнистии». — «Раз выйдет по амнистии, значит, ему повезло», — ответил президент. И напомнил, что во Всеволожском районе хорошая природа, после чего пообещал, что обратит внимание на обозначенные журналисткой проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось о задержании Михаила Васюка, Александра Груздева и его брата Алексея Груздева, а также Сергея Рокотова, которым предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, избрана мера пресечения.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 17 декабря были задержаны Алексей Волошко и Александр Соболенко, глава администрации Всеволожского района Ленинградской области.

По версии следствия, осенью Рокотов, Волошко и Соболенко приискали для совершения указанных преступлений Васюка и братьев Груздевых, которым сообщили необходимые сведения о месте жительства Соболенко и его служебном автомобиле.

11 октября Васюк, Алексей Груздев на автомобиле под управлением Александра Груздева прибыли к ресторану «Рыба на даче», расположенному в доме 319 лит. «А» на Приморском шоссе, где Васюк из травматического пистолета «Оса» несколько раз выстрелил в местного жителя, работающего водителем Соболенко, причинив ему огнестрельные ранения грудной клетки. При этом злоумышленники передали водителю требования о том, чтобы Соболенко покинул занимаемый им пост.

Вечером 16 октября 2013 года Александр Груздев доставил на автомобиле Васюка и своего брата к дому 1 по улице Сикейроса, после чего Алексей Груздев несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в окна квартиры, где проживал Соболенко.

В настоящее время в отношении Волошко избрана подписка о невыезде, решается вопрос об избрании в отношении Соболенко меры пресечения и предъявлении им обвинения.