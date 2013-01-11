Волгоград, 11 января, 2013, 11:05 — ИА Регнум. Здание Волгоградского областного суда будет реконструировано. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облсуда 11 января, реконструкция пройдет в 2017—2020 годах.

Волгоградский областной суд

На финансирование реконструкции здания Волгоградского областного суда в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013−2020 годы» из средств федерального бюджета будет выделено 1 млрд 22 млн. 536 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, постановление правительства об утверждении указанной целевой программы было опубликовано накануне. Целями программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Программа направлена на создание необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечения его открытости и доступности и обеспечения независимости судебной власти, а также на построение эффективной системы исполнительного производства и повышение прозрачности системы принудительного исполнения. Общий объем финансирования программы составит 90,6 млрд руб.