Латвия, 24 ноября, 2011, 18:44 — ИА Регнум. С 1 декабря к работе депутата Европарламента (ЕП) может приступить девятый европарламентарий от Латвии. Это стало возможным благодаря тому, что завершилась ратификация предусмотренного Лиссабонским договором ЕС протокола о дополнительных 19 депутатах Европарламента, сообщила сегодня, 24 ноября, корреспонденту ИА REGNUM представитель ЕП в Латвии Ивета Келпе.

Ратификация протоколов началась в сентябре 2010 года. последним государством, ратифицировавшим его, оказалась Бельгия. Сейчас все ратифицированные протоколы обобщаются в Риме, где была подписана окончательная версия договора. Мандат 18 дополнительных европарламентариев активизируется с первого числа следующего месяца после того, как процесс обобщения будет завершен. Если в Риме справятся с этой задачей до конца ноября, то с 1 декабря дополнительные европарламентарии приступят к работе, пояснила Келпе.