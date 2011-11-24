Ряды европарламентариев от Латвии вскоре пополнит "Черный Карлис"
Латвия, 24 ноября, 2011, 18:44 — ИА Регнум. С 1 декабря к работе депутата
Ратификация протоколов началась в сентябре 2010 года. последним государством, ратифицировавшим его, оказалась Бельгия. Сейчас все ратифицированные протоколы обобщаются в Риме, где была подписана окончательная версия договора. Мандат 18 дополнительных европарламентариев активизируется с первого числа следующего месяца после того, как процесс обобщения будет завершен. Если в Риме справятся с этой задачей до конца ноября, то с 1 декабря дополнительные европарламентарии приступят к работе, пояснила Келпе.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом случае Испания получит дополнительно 4 места, Австрия, Франция и Швеция - по два каждая, Болгария, Италия, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Словения и Великобритания - по одному депутатскому месту. Девятым европарламентарием от Латвии станет депутат Сейма