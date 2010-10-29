Экс-тренер "Зенита" считает, что Игоря Денисова не надо дисквалифицировать
Москва, 29 октября, 2010, 10:36 — ИА Регнум. Экс-тренер "Зенита" и сборной СССР
"Надо уметь держать себя в руках! Звезданул мячом в телекамеру, набросился на чужого тренера, месяц назад на своего набрасывался (на Владислава Радимова. - прим. ИА REGNUM Новости). Ну, ведь за флаг культурной столицы человек играет, за сборную страны. Разве можно так себя вести?! Вот футболист был, который тоже не умел держать удар, - Эрик Кантона, который врезал оскорбившему его болельщику. И чем все закончилось? Длительной дисквалификацией! Словом, штрафовать и тем более дисквалифицировать Денисова не нужно. Но устроить ему порицание перед лицом всей команды просто необходимо", - заявил Зонин в интервью "Советскому спорту".