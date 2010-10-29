Москва, 29 октября, 2010, 10:36 — ИА Регнум. Экс-тренер "Зенита" и сборной СССР Герман Зонин высказал мнение об инциденте, который произошел после перенесенного матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (1:0). Как уже сообщало ИА REGNUM Новости, сразу после финального свистка, оповестившего окончание матча "Спартак" - "Зенит" (1:0), полузащитник петербургского клуба Игорь Денисов , проходя мимо главного тренера спартаковцев Валерия Карпина , бросил в его сторону какую-то фразу, а затем и футбольный мяч. Этот поступок едва не спровоцировал побоище стенка на стенку.

"Надо уметь держать себя в руках! Звезданул мячом в телекамеру, набросился на чужого тренера, месяц назад на своего набрасывался (на Владислава Радимова. - прим. ИА REGNUM Новости). Ну, ведь за флаг культурной столицы человек играет, за сборную страны. Разве можно так себя вести?! Вот футболист был, который тоже не умел держать удар, - Эрик Кантона, который врезал оскорбившему его болельщику. И чем все закончилось? Длительной дисквалификацией! Словом, штрафовать и тем более дисквалифицировать Денисова не нужно. Но устроить ему порицание перед лицом всей команды просто необходимо", - заявил Зонин в интервью "Советскому спорту".