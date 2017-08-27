Сергей Кудрявцев

Автор

Российский кинокритик и киновед. Окончил киноведческий факультет ВГИКа в 1978 году. Выступает по вопросам кино с 1973 года: в различных газетах, журналах, сборниках статей, а также в электронных изданиях. Автор ряда справочников по отечественному и зарубежному кино, принимал участие в выпуске «Энциклопедического словаря КИНО» (1986) и компьютерной «Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия» (1998). Издал буклеты «Александр Збруев» (1983) и «Родион Нахапетов» (1986), книги «500 фильмов» (1991), «+500» (1994), «Всё - кино» (1995), «Последние 500» (1996), «Своё кино» (1998), двухтомник «3500. Книга кинорецензий» (2008). В настоящее время занят выпуском трёхтомной персональной киноэнциклопедии «Почти сорок четыре тысячи» (первый том вышел к 120-летию мирового кинематографа, второй - в конце августа 2016 года, третий планируется в середине октября 2017 года). Был консультантом по зарубежному кино в редакции кинопрограмм НТВ в 1993-1995 годы. Преподавал историю мирового кино во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссёров, ныне - в Институте современного искусства. Член Союза кинематографистов России с 1989 года. Лауреат премии кинопрессы за 1995 год, премий Гильдии киноведов и кинокритиков в 1998 и 2004 году. В социальных сетях активно присутствует с мая 2006 года: сначала в Живом Журнале, затем ВКонтакте и Фейсбуке.